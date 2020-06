¿Qué pasó?

El ministro de Salud Enrique Paris confirmó durante la mañana de este martes 23 de junio que Chile se encuentra en conversaciones con China para participar en los ensayos de fase III que lleva adelante la farmacéutica Sinovac Biotech con su vacuna candidata contra el coronavirus: CoronaVac.

"Lo que nos está ofreciendo China, y eso hay que analizarlo con el ministro de Ciencias Andrés Couve, es que participemos en la tercera fase del ensayo clínico ( de una de sus vacunas) para que en algún momento se llegue a aprobar esa vacuna como un medio terapéutico" contra la Covid-19, sostuvo Paris, durante el acostumbrado balance sobre la situación de la pandemia en nuestro país que realiza el Ministro de Salud.

El titular del Minsal precisó que la cooperación de Chile en esta fase III de la vacuna tiene como propósito comprobar la seguridad y la efectividad de ese tratamiento, en este caso de la vacuna en los seres humanos.

"Debe cumplir con todos los estándares"

Paris sostuvo que este tipo de investigaciones "debe considerar la seguridad y la efectividad de la vacuna, cumplir con toda la ley de derechos y deberes de los pacientes, con todos los estándares del país con respecto a este tipo de ensayos y con la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP)".

El ministro aclaró que se trata de ensayos que se realizarán en candidatos voluntarios y no en la llegada de la vacuna a Chile. "No hay vacuna todavía, no es que va a llegar la vacuna", insistió.

Por otra parte, el ministro destacó que no es la primera vez que el país participa en ensayos para dar con una vacuna contra alguna enfermedad. "Chile fue pionero para el desarrollo de la vacuna contra el rotavirus, por ejemplo (...). También hemos participado en ensayos en fase tres para el desarrollo de vacunas contra la influenza, es decir es un reconocimiento que hace otro país al desarrollo científico de nuestro país".

Fases del desarrollo de una vacuna

Antes de la aprobación de una vacuna contra el coronavirus, o cualquier otra enfermedad, es necesario que el medicamento pase por distintas etapas de pruebas para tener la certeza de que funcionará en humanos y que será segura para los mismos.

Es así como entre las distintas fases por las que pasa una medicamento o vacuna se encuentran:

Pruebas preclínicas: los científicos administran la vacuna a animales como ratones o monos para ver si produce una respuesta inmune.

los científicos administran la vacuna a animales como ratones o monos para ver si produce una respuesta inmune. Pruebas de seguridad de la Fase I: los investigadores administran la vacuna a un pequeño número de personas para evaluar la seguridad, la dosificación y si estimula el sistema inmunitario.

los investigadores administran la vacuna a un pequeño número de personas para evaluar la seguridad, la dosificación y si estimula el sistema inmunitario. Pruebas ampliadas de la Fase II: es la etapa donde la vacuna se suministra a cientos de personas divididas en grupos (niños, ancianos, jóvenes) para ver si actúa de manera diferente en ellos.

es la etapa donde la vacuna se suministra a cientos de personas divididas en grupos (niños, ancianos, jóvenes) para ver si actúa de manera diferente en ellos. Ensayos de eficacia de la Fase III: los científicos administran la vacuna a miles de personas y esperan para ver cuántos se infectan, en comparación con los voluntarios que recibieron un placebo. Estos ensayos pueden determinar si el medicamento protege contra el coronavirus.

los científicos administran la vacuna a miles de personas y esperan para ver cuántos se infectan, en comparación con los voluntarios que recibieron un placebo. Estos ensayos pueden determinar si el medicamento protege contra el coronavirus. Aprobación: en esta etapa los reguladores y/o autoridades de cada país revisan los resultados del ensayo y deciden si aprueban la vacuna o no. Durante una pandemia, una vacuna puede recibir autorización de uso de emergencia antes de obtener la aprobación formal.

Hasta la fecha la vacuna CoronaVac es una de las vacunas más prometedoras contra el nuevo coronavirus. Los distintos estudios realizados por la compañía Sinovac Biotech han demostrado su efectividad, aún así se requiere realizar mayor cantidad de pruebas en humanos.

