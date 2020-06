La efectividad del cobre como “asesino de microbios” es el mejor argumento para los fabricantes de insumos médicos, quienes ahora comercializan máscaras reutilizables con revestimiento de este metal para detener al coronavirus.

Aunque la efectividad de estas máscaras no está comprobada, se sabe desde el antiguo Egipto que el cobre tiene poderosas cualidades desinfectantes. Así lo recordó al diario The New York Times la bioquímica y microbióloga de la Universidad de Durham en Inglaterra, Karrera Djoko.

Sin embargo, los expertos prefieren estudiar bien cada caso antes de dar su aprobación a todos los productos que salieron al mercado en medio de la pandemia. No solo se fabrican máscaras, sábanas y medias; también se ofrece una “varita nasal’ diseñada para aplicar ‘el toque de cobre sólido’ en las manos, la cara y las fosas nasales a la primera señal de enfermedad”.

Cómo funciona

En la batalla contra el virus Covid-19, el cobre brilla como el oro. “Cuando el cobre contacta físicamente con un germen como el coronavirus, puede liberar iones reactivos que golpean y perforan el exterior del virus. Eso les da acceso a los iones a las entrañas del microbio, donde causan estragos similares en su material genético”, detalla NYT.

Según el microbiólogo de la Universidad de Arizona, Michael DL Johnson, “nuestros cuerpos han estado usando esto para la guerra”. Por eso, ahora desde su laboratorio investiga cómo este metal puede ayudar a detener el coronavirus.

Un estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, señala que el coronavirus solo dura unas horas en el cobre, en condiciones controladas; mientras que en el acero inoxidable o el plástico se mantiene con vida por 48 horas.

Por lo que, la científica en aerosol de Virginia Tech, Linsey Marr, cree que si estas máscaras son capaces de anular el virus también podrían ayudar a quienes manipulan mal estos accesorios.

“Una fuerte dosis de cobre podría disminuir las posibilidades de que el virus llegue a los ojos, la nariz o la boca a través de una mano que toca el frente de una máscara”, explica.

