Con la llegada de la pandemia de por el nuevo coronavirus, los especialistas han advertido que las personas con enfermedades preexistentes son las más vulnerables a la infección respiratoria causada por el SARS- CoV-2.

De acuerdo a la comunidad médica, los pacientes con diabetes, especialmente aquellos con

niveles más altos de glucosa en la sangre, contraen infecciones a un ritmo más alto que aquellas que no tienen esta condición de salud.

Dado que la diabetes es una afección crónica, es comprensible que actualmente exista una preocupación por parte de estos pacientes de contraer la Covid- 19, pues de ser así sería sería más difícil tratarlas debido a la variabilidad glucémica y la presencia de otras complicaciones.

"Cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre y, posiblemente, a la presencia de complicaciones de la diabetes", señaló la Federación Internacional de Diabetes, a propósito de la pandemia actual por el nuevo coronavirus.

La instancia precisó que hay dos razones, fundamentales, para que un paciente con diabetes y Covid- 19 se complique:

Al respecto, el presidente electo de la Sociedad Española de Diabetes (SED) el doctor Antonio Pérez, afirmó al sitio Infosalus que: "En el caso de la infección por Covid-19, la información disponible sugiere que las personas con diabetes tienen en general un mayor riesgo de complicaciones, incluida la muerte. Además, la infección vírica, como cualquier situación de enfermedad, puede suponer un deterioro del control glucémico durante los días de enfermedad, lo que también puede contribuir a la mayor gravedad de la infección".

El especialista precisó que el proceso de recuperación de la infección respiratoria sería más largo "por la existencia de un mal control de la glucosa, de las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre por la infección y la presencia de complicaciones de la diabetes y otras enfermedades".

Asimismo manifestó que hasta el momento no hay información exacta sobre los distintos tipos de diabetes y su relación con el nuevo coronavirus.

"La evolución depende de otros factores como la edad, el grado de control de la diabetes, la presencia de complicaciones crónicas u otras patologías. Las formas graves de Covid-19 son más frecuentes en las personas mayores con complicaciones, mientras que los niños y adultos jóvenes con diabetes bien controlada no parecen tener más riesgo ante la infección por el coronavirus", señaló el doctor Pérez al sitio español.

En este sentido, y a fin de prevenir contagios por el patógeno, el especialistas advirtió: "Es importante que las personas con diabetes sigan de forma estricta las medidas de protección y aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias, mantengan el mejor control glucémico posible, dispongan del material necesario para el tratamiento, aparte de tener a mano las instrucciones de su médico o enfermera en caso de enfermedad".

