¿Qué pasó?

Con la alarmante propagación del coronavirus en más de 100 países y en periodos de tiempo considerablemente rápido, algunos gobiernos han tomado medidas tajantes como la declaración de cuarentena en estados o regiones enteras a fin de contener su expansión.

Muchas de las acciones se han direccionado a llamar a las y los ciudadanos a mantenerse en sus hogares y salir lo menos posible. Sin embargo, y pese a las medidas oficiales, muchas personas han comenzado a tomar precauciones por su cuenta por miedo al contrario.

Por ejemplo, aquellas que se trasladan en transporte público han optado por usar mascarillas o pañuelos para taparse boca y nariz. No obstante, esta medida no garantiza el no contagio en estos lugares.

Es así como, en este contexto, es normal preguntarse: ¿qué tan peligroso es viajar o trasladarse en metro?

Relación estrecha

La BBC precisó que un estudio publicado 2018, y que tomó como ejemplo el metro de Londres, reveló la existencia de una relación estrecha entre el uso del subterráneo y la posibilidad de contagiarse de enfermedades respiratorias.

Lara Gosce, autora de la investigación del Instituto Global Health, afirmó que los resultados evidenciaron que las personas que utilizaban el servicio de metro con frecuencia eran más vulnerables a sufrir síntomas del tipo que provoca la gripe.

"Muestra en particular que los vecindarios con menos líneas —donde la gente se ve forzada a cambiar de metro una o más veces—, el índice de enfermedades como la gripe es más alto, en comparación con las zonas con mejor servicio, donde los pasajeros pueden llegar a su destino con un viaje directo", señaló la especialista.

"Contacto cercano"

Partiendo de lo anterior, es importante tomar en cuenta varios datos ofrecidos por instituciones sanitarios como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En principio, se conoce que la Covid-19 se contagia al inhalar gotas expulsadas por tos o estornudos de una persona infectada. El tocar superficie contaminadas con tales fluidos también provoca la transmisión.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) define "contacto cercano" como estar dentro un radio de al menos dos metros de una persona infectada por más de 15 minutos, según la BBC.

Tomando en cuenta esto, el riesgo de de infectarse en el metro dependerá de que tan lleno de gente este el transporte, de acuerdo a la zona y el horario.

Cabe destacar que el servicio Metro de Santiago en los últimos días ha informado sobre distintas mecanismos de limpieza y desinfección de sus trenes e instalaciones en general.

"Estamos reforzando a diario con un producto antiviral que se usa en recintos hospitalarios la limpieza en estaciones de pasamanos, manillas, asientos, torniquetes, tótems de recarga de tarjeta, teclado de ascensores, entre otras superficies", comunicó la instancia a través de su cuenta Twitter.

En todo caso y pese a las distintas informaciones que se manejen, es fundamental que se centre en seguir las recomendaciones generales emitidas por la OMS: lavarse las manos, limpiar las superficies y tratar de estornudar o toser en un pañuelo descartable.

