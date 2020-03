La mascarilla es uno de los artículos e insumos médicos ideales para evitar la infección o la propagación de enfermedades respiratorias, como la del nuevo coronavirus (COVID-19). Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que su uso debe ser racional y solamente aplica en ciertas situaciones.

Además, se señaló que el uso de la mascarilla por sí solo no garantiza el contagio de enfermedades de este tipo y que es necesario combinarlas con algunas medidas de higiene respiratoria.

“El uso de una ‎mascarilla no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la ‎higiene respiratoria y de las manos y la evitación del contacto cercano con personas enfermas”, indica en la página web oficial de la organización.

¿Cuándo debe usarse?

· Solamente deben usarse las mascarillas médicas en caso de que tenga síntomas como tos o estornudo.

· Si sospecha que tiene una infección por el nuevo coronavirus con síntomas leves.

· Si está cuidando de alguna persona enferma.

· Si se encuentra residenciado en un lugar donde se reporten casos de contagio.

· O si es personal de alto riesgo en hospitales, como médicos o enfermeras.

¿Cómo debe usarse?

· Antes de usar la mascarilla lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

· Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

· Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

· Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas.

· Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

La OMS alerta que el uso indebido de este insumo puede derivar en el desaprovechamiento de recursos valiosos.