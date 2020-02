¿Qué pasó?

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Arizona reveló que el cambio climático podría destruir hasta la mitad de toda la vida vegetal y animal en la Tierra para 2070, de seguir aumentando las temperaturas.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reiteró lo que muchos especialistas han dado a conocer en los últimos años: la mayor amenaza del cambio climático son las "temperaturas máximas" que el planeta podría alcanzar, ocasionando una gran devastación.

¿Qué dijeron los investigadores?

"Si los humanos causan mayores aumentos de temperatura, podríamos perder más de un tercio o incluso la mitad de todas las especies animales y vegetales, según nuestros resultados", afirmó el doctor John Wiens uno de los autores del estudio.

Los ecologistas también advirtieron que las especies tropicales tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de desaparecer, en comparación con la vida silvestre en las regiones templadas.

Foto referencial/ AFP

Al respecto, Wiens dijo: "este es un gran problema, porque la mayoría de las especies de plantas y animales se encuentran en los trópicos".

Por su parte, el coautor del estudio, Cristian Román-Palacios, precisó que examinaron los cambios en más de 19 variables climáticas diferentes en cada sitio para ver qué impulsa las extinciones locales de especies animales y vegetales.

¿En qué consistió el estudio?

Para llegar a los resultados, analizaron datos de 538 especies y 581 lugares alrededor del mundo, enfocándose en especies que fueron estudiados con al menos 10 años de diferencia en los mismos sitios.

Recopilaron datos climáticos desde el momento de la primera investigación y los compararon con la encuesta más reciente, además de estudiar la biodiversidad.

Foto referencial/ AFP.

Los resultados revelaron que casi la mitad de las 538 especies ya se habían extinguido en uno o más sitios entre la primera encuesta y la más reciente.

Los ecologistas dijeron que predecir con precisión la pérdida de biodiversidad por el cambio climático requiere comprender específicamente qué causa las extinciones y qué mecanismos podrían desplegar las especies para sobrevivir.