Uno de los mayores miedos que tienen los padres es ver a sus hijos sufrir, saber que les están haciendo daño. Sin embargo, el escolar que hace bullying también es una víctima, un niño que está sufriendo, que necesita ayuda y que de alguna manera encuentra en el dolor de los demás un alivio del propio.

María Fernanda Urzúa, psicóloga , coach infantojuvenil y especialista en Desarrollo y Salud Integral del Adolescente, entrega cinco consejos para que los padres de niños que hacen bullying contengan a sus hijos y sepan cómo llevar de la mejor manera esta compleja realidad:

Escucha

Muchos padres al enterarse que su hijo está haciendo bullying, tienden a negarlo, quizás como un mecanismo de defensa para no enfrentarse a una situación incómoda que hará revisar que está pasando en sus propias vidas. "El escuchar a la parte acusadora, ya sea colegio o padres de la víctima, abre el primer paso para entablar un diálogo entre los adultos responsables y ayudar tanto a ambos niños", explicó la especialista.

Empatiza

En primer lugar, con la víctima, no te pongas a la defensiva y empatiza con su dolor y el de su familia. El niño que está sufriendo una agresión escolar constante, podría afectarle de manera muy importante su autoestima.

También es probable que termine en algún tipo de trastorno depresivo o ansioso, situación que termina atacando al núcleo familiar completo. "Si tu hijo tiene comportamiento agresivo, podría también estar mostrando o dando cuenta alguna necesidad específica que necesita satisfacer y que no ha encontrado la manera adecuada para hacerlo, ya que no cuenta con las herramientas", argumentó la psicóloga.

Calma

No te juzgues. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y a veces insertos en nuestros propios problemas, no nos damos cuenta de que nuestros hijos también están dañados, a veces no es tan fácil la crianza y hay que parar para tomar consciencia. " Una idea para poder mantener la calma, es conversar entre los propios padres para darse apoyo o conversar con algún especialista que nos ayude a mirar desde otra perspectiva lo que está pasando y a tomar las decisiones más oportunas en cada caso", dijo.

Conéctate

Una vez que ya escuchaste y te diste cuenta de que tu hijo está teniendo malos comportamientos y dañando a otros, debes acogerlo. Sobre este punto la psicóloga señaló: "Habla con él, escúchalo, míralo, entiéndelo, abrázalo, hazle saber que tu amor es incondicional a pesar de todo , esto es muy importante para ellos ya que le generas contención".

Resuelve

Toma acciones concretas, conversa o lleva a tu hijo/a un especialista, para entender que le está pasando, que necesidades propias está tratando de cubrir provocando el dolor en otros. Y así tener las mejores herramientas para resolverlo como familia. "Recibir ayuda de especialistas es fundamental para enfrentar este problema, ya que te ayudará a mirar, entender y a evaluar posibles soluciones lo más efectivas y oportunas posibles".