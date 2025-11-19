¿Quién es la polola de Carlos Palacios?: Futbolista sorprende con romántica fotografía en redes sociales

19 nov. 2025 - 00:20 hrs.

Carlos Palacios atraviesa una temporada intensa en Boca Juniors. El delantero chileno llegó como uno de los refuerzos más llamativos del mercado de verano y, aunque su adaptación no fue sencilla, hoy cierra el año consolidado como pieza importante del plantel trasandino.

Sin embargo, entre lesiones y controversias, el exColo Colo vuelve a acaparar titulares tras dejarse ver con quien sería su nueva conquista.

El atacante remeció a sus seguidores luego de compartir una fotografía poco habitual en sus redes sociales: una postal junto a su pareja tras el triunfo 2-0 sobre Tigre. A pesar de mantener un perfil reservado respecto de su vida privada, el deportista posó con su polola fuera de La Bombonera, imagen que incluso fue replicada por páginas aficionadas al club argentino.

¿Quién es la polola de Carlos Palacios?

La joven que aparece junto al futbolista es Alexia Catalina, influencer que suma más de 251 mil seguidores en TikTok y supera los 8,3 millones de likes en la plataforma. Aunque no suele formar parte del contenido que publica el jugador, su vínculo se remonta a mediados de 2023, pese a que no se conocen mayores detalles sobre su relación.

La postal sorprendió a los hinchas, ya que Palacios rara vez muestra aspectos de su vida amorosa en internet. De todas formas, no oculta su relación y su publicación generó comentarios entre quienes siguen de cerca el presente del delantero chileno en Boca.

