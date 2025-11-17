Hija de Matías Fernández obtuvo importante logro deportivo y lo dedicó a sus padres: "Sin ustedes todo hubiese sido más difícil"

17 nov. 2025 - 21:33 hrs.

De los cuatro hijos del exfutbolista Matías Fernández, su hija Aylén, de 13 años, ha seguido los pasos de su padre en el mundo del deporte, pero no precisamente en el fútbol, sino que en el patín carrera.

Es más, la joven Aylén Fernández es una de las promesas del patinaje nacional y así lo dejó demostrado nuevamente en su disciplina tras conseguir importantes logros.

¿Qué logros consiguió la hija de Matías Fernández?

Resulta que la deportista se consagró dos veces campeona nacional de su categoría, pero también obtuvo un récord nacional y el primer lugar en el ránking nacional.

Tras la obtención de estos logros, la joven aprovechó de dar gracias a Dios, pero también a su familia por el apoyo incondicional.

"Primero que todo lo más importante agradecer a Dios por darme la oportunidad de poder haber corrido este nacional 25’, ya que por lesiones el año pasado no pude correr y el haber podido ganar también es todo gracias a Dios, todo mi esfuerzo y gloria va para Él", escribió en una publicación de Instagram.

"Después siempre agradecer a mi familia por todo su esfuerzo y sacrificarse por mí al llevarme a entrenar y siempre acompañarme en mis competencias y apoyarme en todo, sin ustedes todo hubiese sido más difícil", expresó.

