Lucerito Mijares impacta con radical cambio de look: "Está guapísima, espectacular"

14 nov. 2025 - 19:44 hrs.

Lucerito Mijares llamó la atención del público luego de mostrarse con una imagen totalmente renovada. La hija de Lucero y Mijares apareció con un estilo más atrevido y una figura más estilizada, algo que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores y en diversos espacios de espectáculos.

En el programa "Todo para la mujer", la locutora Liz López comentó que la joven realizó una nueva sesión fotográfica en la que luce “espectacular”, con una silueta más marcada y una imagen distinta a la que había mostrado en ocasiones anteriores.

El cambio de Lucerito Mijares

Las imágenes, presentadas por López en televisión, fueron calificadas como un cambio “atrevido y favorecedor”. En ellas aparece con prendas más escotadas que remarcan sus brazos y cintura, aunque mantiene su característico cabello rizado. “Está guapísima, espectacular… se ve con varios kilos menos y con una cinturita”, dijo Liz López. Maxine Woodside también comentó que la joven se veía “guapísima” y celebró que usara ropa más actual.

López agregó que antes la vestían “de manera más conservadora”, pero que ahora se nota “más segura, más escotada, y se ve preciosa”. Sus palabras reflejaron la percepción general del programa respecto a la evolución de la joven cantante, que atraviesa una etapa de mayor confianza personal.

Lucerito Mijares

El cambio físico de Lucerito generó aún más comentarios debido a la reciente transformación de su padre, Manuel Mijares, quien perdió varios kilos bajo supervisión médica. Por eso, en el programa se especuló si la joven podría estar siendo asesorada por el mismo especialista, aunque no existe confirmación al respecto.

Pese a las versiones y su ausencia de declaraciones recientes, Lucerito ha sido clara en entrevistas anteriores sobre su postura frente a las críticas físicas. “Me da exactamente igual… hay que amarse a uno mismo… soy muy feliz y los comentarios negativos no me quitan el sueño”, dijo en una ocasión.

