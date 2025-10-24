"Hagan bien la pega": El reclamo de Claudio Bravo contra empresa por entorpecer el estado de ciclovía

24 oct. 2025 - 19:40 hrs.

Un sincero reclamo fue el que hicieron a través de redes sociales Carla Pardo y su marido, Claudio Bravo, a un empresario de la comuna de Buin, Región Metropolitana, donde viven actualmente en una enorme casona, producto del estado de un tramo de la ciclovía del sector.

Resulta que los dos decidieron dar un paseo en bicicleta, el cual se vio empañado por la enorme cantidad de pasto cortado que dejaron los encargados de limpieza en la vía. Las ramas secas las dejaron tiradas en el camino destinado a que transiten las bicicletas.

Tanto pasto había en la ciclovía, que incluso Claudio tuvo que esperar a que pasara un camión, ya que al transitar por la calle pasó por el borde de la vía.

"Hagan bien la pega"

"Gracias por limpiar la ciclovía, quedó súper súper. Se pasaron. Quedó la ciclovía impecable", dijo Pardo de forma irónica mientras grababa a Claudio acercándose a ella montado en su bicicleta.

Luego él tomó la palabra y expresó, "acá estamos en la ciclovía del terror, quisieron hacer la obra, me parece que bien, pero más que limpiar, ensuciaron. Me parece que dejaron la cag... en la ciclovía".

Claudio limpiando la ciclovía

Por su parte, Carla siguió con su reclamo indicando, "hagan la pega bien. Si van a limpiar o van a mandar a alguien (...) mínimo, mantengan sus cercos limpios. No se puede ni siquiera pasar con las bicicletas. Hay muchas familias que transitan por aquí con niños".

Claudio, cansado de las quejas, decidió pasar a la acción y comenzó él mismo a tirar el pasto seco a la orilla de la carretera, mandándole luego un directo mensaje al dueño del terreno, interpelándolo a él que, con sus maquinarias, realice las labores de limpieza de forma óptima.

