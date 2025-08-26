Guillermo Maripán responde a nueva acusación por divulgación de imágenes íntimas: Acusa "maniobra extorsiva"

26 ag. 2025 - 17:19 hrs.

El futbolista chileno Guillermo Maripán, actual defensa del Torino F.C. en Italia, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras una denuncia presentada en su contra por una joven española identificada como Saray Mercado Zamora.

Vía Instagram, Mercado informó que presentó una acción judicial con el fin de proteger su seguridad y bienestar. La decisión la tomó tras haber mantenido una relación de pareja con el deportista, durante la cual asegura haber vivido situaciones que afectaron su estabilidad física, psicológica, emocional y económica.

Saray Mercado/Instagram

Asimismo, afirmó que tras el fin de su relación, aparecieron cuentas anónimas que difundieron material íntimo sin su autorización y la hostigaron. Esta denuncia se suma a la presentada en marzo por la influencer Carmen Castillo, quien también acusó a Maripán de divulgar imágenes privadas sin su consentimiento.

Guillermo Maripán responde a nuevas acusaciones de divulgación de material íntimo

Mediante sus historias de Instagram, Maripán respondió a las nuevas acusaciones, asegurando que "al igual que las anteriores, constituye parte de una maniobra claramente extorsiva y a todas luces difamatoria". Además, remarcó que las acciones "buscan obtener legítimamente un beneficio económico a mi costa".

En este contexto, afirmó que la querella interpuesta por Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de más de 300 millones de pesos. "Este antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones", manifestó.

"Adicionalmente, he tomado conocimiento por relato de terceros que ella misma ha reconocido estar buscando nuevas 'víctimas' vinculadas a mi persona, con el propósito de intensificar la presión y formar pagos aún más elevados", planteó, refiriéndose a Castillo.

Ante la nueva acción judicial, Maripán negó tajantemente "todos y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad". Por último, resaltó que le llama la atención "el daño que puede provocar el uso irresponsable e inescrupuloso de las redes sociales".

Comunicado Guillermo Maripán/Instagram

