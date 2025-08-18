"La idea era hacerla más cumbiera": Santaferia y El Bloque 8 lanzan cover de hit de Juan Gabriel

18 ag. 2025 - 20:35 hrs.

Los grupos chilenos Santaferia y El Bloque 8 se unieron para lanzar un nuevo cover cumbiero de un clásico de Juan Gabriel: "Pero Qué Necesidad". El reconocido tema del Divo de Juárez, y que forma parte del ADN musical de las familias chilenas, ahora llega con un sello tropical.

Con este estreno, El Bloque 8 marca el cierre del ciclo de su EP "Amor Eterno", dedicado a los éxitos de Juan Gabriel, y en el cual repasaron varios hits del artista mexicano, pero con un toque tropical.

"La idea era hacerla más cumbiera"

"Propuse esta canción porque es buena, pero no es de las más conocidas como 'Querida'. La idea era hacerla más cumbiera que la versión original, pasando por una armonía que le diera el sello de El Bloque 8", señaló el vocalista de El Bloque 8, Joao Chacana.

Sin embargo, el trabajo no solo trajo una reversión tropical de la canción de Juan Gabriel, sino que marca un nuevo trabajo junto a Santaferia, con quienes en diciembre del año pasado estrenaron "Sorbos".

"Nos llevamos muy bien, se pudo concretar esta colaboración con ellos, que es el segundo trabajo en conjunto. Hay una hermandad grande", complementó Chacana, quien recientemente se incorporó como vocalista de El Bloque 8.

"Pero Qué Necesidad" de El Bloque 8 feat. Santaferia ya está disponible en YouTube (clic aquí) y Spotify.