"Era una humorada, él lo entendió": Pastor Rocha revela que se abuenó con Sammis Reyes tras pelea virtual

Se armó la polémica ayer jueves 14 de agosto entre Sammis Reyes y el comediante Santiago Endara, más conocido por su apodo de "Pastor Rocha". Todo se dio producto de un video en el que el humorista le demostraba todo su amor a Emilia Dides.

Esto no gustó para nada a Sammis, quien al escuchar a Endara decir que sería "un buen padrastro" del hijo que está esperando, la mediática pareja le dedicó un duro mensaje: "Métete con cualquier we... menos con mi mujer y mi hijo. Se te pasó la mano", dijo el deportista.

"Estuvimos hablando con Sammis"

Pasadas unas horas el impasse quedó completamente solucionado, de acuerdo a declaraciones que hizo el propio comediante en sus historias de Instagram. Allí, reveló que los dos se comunicaron y dejaron atrás esta mediática discusión.

"La gente es sapa de la yuta jajajaa. Pero estuvimos hablando con Sammis Reyes y aclarando el videito que se hace sin afán de ofender. Era una humorada, él lo entendió... tiene buen sentido del humor", indicó, asegurando que irían a comer a un restaurante de comida rápida del cual el exdeportista es rostro.

Historia del Pastor Rocha

¿Qué fue lo que molestó a Sammis?

El video que provocó la ira de Sammis Reyes es un clip en el que el Pastor Rocha parte declarando su amor a Emilia, y bromea con que tal vez la joven anunció su embarazo consciente de que a él le gustan las madres solteras.

"Yo creo que esto es una estrategia de la hermana Emilia, porque ella sabía perfectamente que a mí lo que me gustan son las mamitas solteras, ella lo sabía, y ahora va a ser mamá", indicó.

Asimismo, dirigiéndose a Sammis le indicó, "escúchame bien vo Goliat de Meiggs, a ti te hablo. Te prometo algo, voy a ser un buen padrastro, estoy dispuesto a darle mi apellido si es necesario. Así que oiga Emilita, yo me sumo a acompañarla el otro año al Juzgado para demandarlo por pensión alimenticia, así que nos vemos, ¿nos vemos, dime o no?".

Afortunadamente, la pelea no pasó a mayores, puesto que la conversación entre ambos logró subsanar este impasse.

