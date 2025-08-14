Gala Caldirola comparte romántica publicación con su nueva pareja: "Lo bueno llega cuando menos te lo esperas"

14 ag. 2025 - 18:26 hrs.

Un nuevo amor llegó a la vida de Gala Caldirola. La modelo española aprovechó para escapar del invierno y viajar de vacaciones a Miami, Estados Unidos. Al regresar a Chile, sorprendió a sus seguidores al revelar que su situación sentimental cambió, pues ahora está en pareja.

El pasado 2 de agosto, la influencer publicó una potente reflexión antes de volver a Santiago, en la que dejó entrever que por fin encontró a la persona ideal en el momento adecuado. "Es entonces, cuando ya aprendiste a amarte a ti misma, cuando te alineaste con todo en la vida", escribió.

Gala Caldirola comparte romántica publicación con su nueva pareja

"Llega alguien, pero no a completarte, sino a recordarte que todos merecemos un amor bonito, que llegue y se quede. Que sepa más de cuidar que de romper. Un amor sano. Alguien que te escuche, te entienda, te apoye, te impulse", continuó.

En su regreso, la exesposa de Mauricio Isla fue a hacer treking y compartió varias postales de la jornada deportiva. Lo llamativo fue que no aparecía sola, sino que muy bien acompañada de un hombre cuya identidad prefiere, por ahora, mantener en privado.

En uno de los registros se aprecia la sombra del misterioso galán cargándola en brazos, en otra se ven sus manos entrelazadas y, por si quedaban dudas, una más en la que ambos disfrutan juntos de un jacuzzi.

"¡Si la vida es un ratito, yo quiero vivirlo así! Libre, plena, enfocada, en paz, en plenitud… A nuestra manera", manifestó la europea en el post, que generó una ola de reacciones. En la sección de comentarios, los usuarios no tardaron en especular quién es su nueva conquista.

Las postales de Gala Caldirola con su nueva pareja/Instagram

En otra publicación similar, una seguidora le comentó: "Se te ve muy bien y muy hermosa. Por cierto, felicidades por esa compañía que además de tomarte de la mano te lleva a lugares tan bellos".

Ante esto, la europea no ocultó que está disfrutando este momento: "Al final, lo bueno siempre llega cuando menos te lo esperas".

