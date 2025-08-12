Fanático del Colo Colo y del baile: Conoce a Alan García, el embajador de la Teletón 2025

12 ag. 2025 - 17:39 hrs.

El próximo 28 y 29 de noviembre se realizará la edición 2025 de la Teletón, cuyo objetivo para este año es superar la meta pasada de $40.502.617.946.

En el marco del Día del Niño, que fue el pasado 8 de agosto, se dio a conocer quien será el embajador de la fundación y parte de su historia de vida.

"Para mí es algo increíble"

A través de su sitio web, Teletón entregó mayor información respecto a Alan García Gaete, quien tendrá la misión de representar a los más de 32 mil niños que se atienden en todos los institutos Teletón a lo largo del país.

Alan tiene 12 años, le gusta bailar, jugar a las cartas UNO y su comida favorita es el arroz con huevo y ensalada de tomate. El adolescente nació con espina bífida (mielomeningocele), por lo que el tratamiento de rehabilitación ha sido fundamental para él. Actualmente, puede desplazarse con bastones en lugar de la silla de ruedas.

Gilda Gaete y Marcelo García, son los padres de Alan, quienes decidieron adoptarlo. "Cuando mis papás me fueron a adoptar fue un momento increíble. Yo me sentí muy, muy feliz, porque por fin iba a tener una familia", comentó el adolescente.

Uno de los pasatiempos de Alan es el baile. De hecho, forma parte del taller de ciclodanza de Teletón. Adicionalmente, también integra la ópera de rock "Mírame a los ojos", co-creada por más de 40 niños y jóvenes en situación de discapacidad que participan en el Taller de Arte y Terapias Creativas (UTAC) del instituto Teletón Santiago.

"En la Teletón me han enseñado a que no me tengo que rendir, que yo puedo", dice el adolescente, quien es fanático del Colo Colo y el Real Madrid. Por otro lado, Alan tiene un gusto por leer libros de historia y su youtuber favorito es Germán Garmendia.

"Para mí es algo increíble, ya que tengo la misión de representar a más de 32 mil niños que se atienden en todos los institutos Teletón de Chile. A mí también me ha ayudado mucho la Teletón. Es un lugar en donde tengo amigos, me rehabilito y puedo hacer un montón de cosas", concluyó Alan sobre la misión de ser el embajador de este año.

