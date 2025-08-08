"¿A quién quieres impresionar?": La tajante respuesta de Tita Ureta a usuaria que la criticó por realizar desafío extremo

08 ag. 2025 - 18:30 hrs.

Isidora "Tita" Ureta, conductora de Mega y reconocida por su pasión por la naturaleza y los deportes extremos, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes del reciente desafío que superó durante su viaje a la región del Ñuble.

La comunicadora subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece realizando un reto en condiciones que pocos se atreverían a enfrentar. En concreto, Tita debía sumergirse en las gélidas aguas de la localidad Las Trancas.

Tita Ureta paró en seco a crítica por realizar desafío extremo

En el clip, se le ve tocando uno de los bloques de hielo de la piscina del hotel donde se está hospedando. Luego, se quita la ropa que lleva puesta y queda únicamente en traje de baño, lista para ingresar poco a poco al agua descongelada.

Con evidente esfuerzo y respirando con intensidad, comienza a sumergir su cuerpo en el agua, aunque sin introducir la cabeza. Al salir de la piscina, se cubre rápidamente con una toalla y manifiesta su satisfacción por haber superado el desafío.

"Es lo más increíble que uno pueda sentir, la sangre corre por las venas, bombea, el corazón empieza a latir más fuerte. Vale tanto la pena, lo debería hacer más seguido", declara la hija de Emeterio Ureta en el video. En el post, agregó: "Esto me hace inmensamente feliz".

Si bien varios usuarios le expresaron su admiración, hubo una persona que le dejó un desagradable mensaje: "Ay, no, ya para, ¿a quién quieres impresionar". Ante esto, ella no se quedó callada y respondió tajante: "A mí misma y me puse muy contenta".

