"Mi cuerpo dejó de ser mi enemigo": Belén Soto reacciona a desubicados comentarios por foto en traje de baño
El pasado domingo, la actriz y escritora chilena, Belén Soto, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías en las que lucía un traje de baño deportivo estilo body. Sin embargo, no esperaba que algunos usuarios dejaran comentarios inapropiados sobre su cuerpo.
La joven, quien actualmente se encuentra viviendo México donde trabaja en diversos proyectos, dejó entrever en la descripción del post que la idea era mostrarse al natural. "Esta soy yo, sin filtros, sin miedos, completa, imperfecta, poderosa, real", escribió.
Belén Soto reacciona a desubicados comentarios que recibió tras subir foto en traje de baño
Si bien recibió numerosos elogios por las imágenes, algunos internautas se centraron en criticar su apariencia, señalando —según su percepción— que Belén habría perdido demasiado peso. "¿Qué hacen las actrices para bajar tan rápido de peso siempre?", escribió una seguidora.Ir a la siguiente nota
La influencer no dejó pasar la situación y decidió responder, aclarando que no ha recurrido a ningún método que prometa adelgazar. "Uf, no, nada que sea para bajar de peso rápido es bueno. Yo pasé por todo tipo de trastorno alimenticio y jamás recomendaría esa manera", señaló de entrada.
"Por mi lado, llevo años entrenando y asesorándome con mi nutricionista @dramariateresaroman, con equilibrio y perseverancia", complementó.
No obstante, ese no fue el único comentario relacionado con su apariencia al que respondió. Ante los mensajes que apuntaban a que estaba "muy delgada", Belén no dudó en contestar con firmeza: "Estoy muy cómoda con mi cuerpo, gracias".
La joven ha reconocido públicamente que en el pasado se sentía insegura con su físico y que recurría a dietas extremas, pero con el tiempo, logró reconciliarse consigo misma. "Y de repente, mi cuerpo dejó de ser mi enemigo, y se convirtió en mi aliado, mi soporte, mi base y herramienta para vivir", afirmó en sus redes sociales en 2022.
Leer más de