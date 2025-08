"No me veo ejerciendo": Esta es la carrera que estudia Antonella, la hija trapecista de Ruperto

06 ag. 2025 - 12:48 hrs.

La hija del comediante Christián Henríquez, más conocido como Ruperto, al igual que su padre, se encuentra ligada al mundo del circo. Antonella es el nombre de la joven, quien tiene más de 10 años de experiencia laboral circense, a sus cortos 21.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Antonella reveló que a partir de los 6 años ingresó por primera vez al circo, en modo artista, siendo ayudante de su madre en un show de magia. A los 13, se convirtió en trapecista oficial de la carpa, con todas las obligaciones que corresponde, recibiendo un sueldo por aquello.

¿Qué estudia Antonella?

Pero, pese a que su vida laboral ha tomado el camino del circo, lo cierto es que la joven se encuentra estudiando una carrera que poca relación guarda con las artes. Ingeniera en Administración de Empresas, en un plantel de educación superior que la imparte de forma online.

Una modalidad que a ella le acomoda, debido a que con el circo se traslada a diferentes lugares de Chile a lo largo del año. La gran pregunta, conociendo su estilo de vida, es: ¿quiere dedicarse a lo que será su profesión?

"La verdad, no. Yo sé que me va a ayudar mucho en el circo, pero siempre he sido muy tirada para el arte y no me veo ejerciendo", expresó con total sinceridad, adelantando que le encantaría recibir formación en otra área artística de alta relevancia en el mundo circense, la moda.

"Me imagino estudiando diseño de modas y diseñando los vestuarios del show, y creo que en un momento lo voy a estudiar y lo voy a hacer", enfatizó. Por ahora, sigue dividiendo su tiempo entre el circo, que por estos días está en Antofagasta, y sus estudios en línea.

