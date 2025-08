Catalina Palacios habla sobre su participación en el Miss Universo Chile y las críticas que recibió: "Sabía que no iba a quedar"

04 ag. 2025 - 17:55 hrs.

Catalina Palacios logró posicionarse dentro del Top 20 del certamen Miss Universo Chile, cuya gran final se celebró el pasado viernes. La exchica "Mekano" no logró avanzar en la competencia, que finalmente coronó a Inna Moll como la sucesora de Emilia Dides.

A sus 45 años, la cantante destacó como una de las candidatas de mayor edad y su paso por el concurso de belleza no estuvo exento de polémicas, ya que Palacios enfrentó diversas críticas durante su participación.

Catalina Palacios habló sobre su participación en el Miss Universo Chile y las críticas que recibió

Este lunes, el programa "La Hora de Jugar" se puso en contacto con Palacios. Desde el estudio, el periodista Carlos Trejo le consultó directamente qué opinaba de no haber quedado entre las diez finalistas. Con gran honestidad, ella respondió: "Me lo esperaba".

En esa misma línea, explicó que "yo sabía que no iba a quedar. De hecho, me sorprendió que me seleccionaran para avanzar a la final (…). Pueden buscar las imágenes y mi cara de impacto y sorpresa es muy decidora".

Trejo le consultó: "¿Fue intencional no seguir las sugerencias de tu equipo asesor sobre el styling, el maquillaje? ¿Por qué esa boca tan roja?". Entre risas, la actriz admitió: "Sí, hay un grado de porfía mía".

"Soy llevada a mis ideas porque creo que no hay nada más hermoso en la vida, Carlitos, que poder ser uno mismo. Si bien te pueden proponer ideas, mostrar que cada lugar tiene una regla, una norma… siempre hay un espacio donde uno puede expresar su real identidad, donde tú puedes fluir".

Finalmente, destacó que "hice caso en la mayoría de cosas que pude, pero parece que fui más porfiada en cosas que se consideraban muy importantes. Ahora, desde mi punto de vista, tener una propuesta de maquillaje que vaya acorde a tu personalidad es muy bonito".

