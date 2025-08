La razón por la que Eduardo Fuentes quiere evitar que su hija escuche cantantes urbanos

03 ag. 2025 - 16:36 hrs.

Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy incursionaron al mundo digital con su pódcast "Mari con Edu", en el cual se vivió un curioso debate sobre la música urbana y su relación con la crianza de los hijos, ya que son incapaces de concordar en el tema.

"Tú siempre te enojabas cuando yo hablaba de los músicos urbanos", expresó Fuentes, provocando así que María Luisa contara una anécdota al respecto que abrió la conversación.

Eduardo Fuentes quiere evitar que su hija escuche música urbana

En concreto, la ex animadora del Festival de Viña recordó que llevó a sus hijas a ver el concierto de Karol G en el Estadio Nacional. Dada su cercanía con Fuentes, decidió invitar a Alma, hija de su compañero, al panorama.

"Por ningún motivo, cómo se te ocurre, me dijo. Es un cartucho", reveló María Luisa.

"Debo admitir que quizás fui un poco apresurado, pero no quiero que mi hija se exponga a un espectáculo de ese tipo... no quiero que más tarde protagonice Mamá a los 15, quiero que se críe bien", admitió el ex Mentiras Verdaderas entre risas.

"¡Eduardo, te encanta pelar a los artistas urbanos, pero después estás cantando 'Gata Only' como si nada!", refutó Godoy, con su característico estilo humorístico. "Tienes una contradicción vital en tu vida. ¿Por qué? Tú haces los chistes sin censura en este programa y estás pelando la canción 'Gata Only'".

"Me dices que no puedo ir con Alma al concierto porque es inmoral, porque yo no quiero que mi hija vea esos bailes. Y fíjate que ella va a poner YouTube y te va a ver contando los chistes sin censura", agregó.

Ya en un tono más serio, Fuentes profundizó en su punto, explicando que "mira el vocabulario al que se va a exponer... Tiene bailes sexualizados que no me gustan para mi hija. Yo encuentro que es muy chiquitita para ir a eso... Perdón por querer transmitirle valores a mi hija. Perdón (...) Mi hija no tiene por qué ver contenido que es para adultos. Obvio".

"Ella lo hubiera pasado increíble conmigo y con mis niñitas... La vida tiene multiplicidad de cosas... Uno la lleva a la ópera, la lleva al musical, pero también la lleva a ver al artista urbano que está de moda y que al niño le gusta. Si no, es como que vivan en una burbuja", cerró María Luisa.

