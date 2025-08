Luis Mateucci descarta haber sido amigo del "Rey de Meiggs": Hay una foto en la que aparece cenando junto a él

01 ag. 2025 - 10:29 hrs.

Hace algunos días se estrenó en Meganoticias Prime un reportaje que mostraba los vínculos del fallecido Felipe Reyes Ossa, más conocido como "Rey de Meiggs", con algunas figuras del espectáculo. Además del ya conocido Francisco Kaminski, quien reconoció una amistad con el empresario, en una imagen también aparece Luis Mateucci.

El argentino decidió salir al paso a los rumores luego que la página de redes sociales Infama publicara la imagen. A raíz de esto, Mateucci decidió aclarar por qué aparece en una foto cenando junto al fallecido, en compañía de otros comensales.

Descarta vínculo con el "Rey de Meiggs"

Mateucci indicó, vía mensaje interno, que "yo no conozco a ninguno, solo a Felipe... que era mi mánager, me sacaba eventos y me invitó a una cena para ir a animar un festival".

Luego agregó que sobre la imagen que se ha hecho viral en redes sociales, que "eso es una cena normal que me invitaron. Gracias y saludos". El medio no le preguntó mayores detalles sobre este caso.

En la misma imagen, se aprecia también en la mesa a Ignacio Riveros Román, conocido por haber participado en "Masterchef Chile", y también a Miguel Devia, conocida figura de redes sociales cuyo apodo es "Papi Micky".

Por ahora se encuentra en prisión preventiva por el crimen de Felipe Reyes Ossa quien aparece sentado en la cabecera de la mesa, Wilson Verdugo, bajo la figura de autor intelectual del asesinato, que habría sido perpetuado, según Fiscalía, bajo la modalidad del sicariato.

Todo sobre Famosos chilenos