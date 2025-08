A más de 2 décadas de aparecer en la "Generación 2000": Así luce hoy a sus 50 años la reconocida Coty

01 ag. 2025 - 08:05 hrs.

Uno de los programas más icónicos de la televisión chilena fue "Venga Conmigo", el cual se convirtió en un semillero de figuras de televisión como Cristián de la Fuente, Yamna Lobos, Carolina Oliva, entre otros. Las dos últimas mencionadas fueron parte la icónica "Generación 2000", la cual bailaba los ritmos y canciones más populares de la semana.

Sin lugar a dudas, la gran líder de ese grupo, y a quien muchos aún recuerdan, es a otra de sus integrantes llamada Marcela Leighton, mejor conocida por su seudónimo, "Coty", quien de seguro sería considera una "influencer" si el programa se emitiera por estos días.

La carrera de Coty en la "Generación 2000"

Cuando tenía 17 años ingresó al programa y logró estar casi 10 años dentro del espacio, específicamente entre 1993 y 2002, años en los que recorrió todo Chile con el clan, deleitando con su talento y robándose los corazones del público.

En 2002 fue la última participación de Coty en "Venga Conmigo", y tras ello, decidió retirarse de la TV y del espectáculo, dedicándose a formar familia y trabajar como asesora financiera.

A un programa de CHV emitido en abril de este 2025, Leighton entregó detalles de su giro laboral. "Empecé en los seguros y después me fui a las inversiones. Estuve en la banca, en salud, y ahora estoy como gestor comercial en el área de prevención de las empresas", reconoció.

Por varios años logró convalidar dicho rol con su trabajo como animadora de eventos. No obstante, todo cambió cuando quedó embarazada y luego se separó. "En ese transcurso me separé e hice de mamá y papá, como muchas personas. Así que tuve que dejar lo que me apasionaba y priorizar 100% a mi familia", indicó.

En ese momento, anticipó que tenía varios proyectos en carpeta relacionados con el mundo audiovisual, siempre ligados al mundo de la música y moda de los 90.

Así luce hoy Marcela Leighton

