"No hay consuelo suficiente para el vacío que dejas": El sentido mensaje de Steffi Méndez a su hijo Gio en Instagram

Un sentido mensaje fue el que escribió Steffi Méndez a través de sus redes sociales dedicado a su hijo, Gio, quien nació hace poco más de un año, fruto de una relación con el músico sueco Dante Lindhe, la cual terminó hace algunas semanas.

A su cuenta de Instagram, Steffi publicó un posteo en el que aparecen dos imágenes de ella y su hijo, tomándolo en sus brazos, en un estacionamiento. En la descripción, la joven partió detallando cómo fue el momento en que se encontraba embarazada.

El mensaje de Steffi a Gio

"Para mi amado Gio: Desde que supe que venías en camino, mi corazón empezó a latir distinto. Pero fue al tenerte en mis brazos por primera vez que entendí qué era el amor de verdad: un amor profundo, incondicional y eterno", partió diciendo al pie de la publicación.

Luego agregó, "hoy eres pequeñito, apenas tienes un año, pero ya eres mi todo. Quiero que algún día leas estas palabras y sientas cuán profundamente te amé desde el primer instante. Desde siempre".

Posteriormente, se refirió a la custodia compartida que tiene con Dante Lindhe sobre Gio, reconociendo el enorme dolor que siente cada vez que está sin él. "Esos momentos sin ti me rompen el alma. La casa se vuelve silenciosa, mis brazos se sienten vacíos, y mi corazón simplemente… te extraña", dijo.

"Me siento incompleta sin ti. Como si una parte de mí se fuera contigo cada vez que te vas. Y aunque sé que estás bien, no hay consuelo suficiente para el vacío que dejas", agregó, confesando en el siguiente párrafo que ha tenido problemas de salud mental tras su nacimiento.

"He pasado por momentos oscuros desde que naciste, Gio. He luchado con tristeza y con una profunda depresión que muchas veces no he sabido cómo explicar. Pero nunca, nunca ha sido por ti. Al contrario: tú eres la razón por la que me levanto, la fuerza que me sostiene, el motor que me impulsa a seguir adelante aun cuando siento que no puedo más", indicó.

Para finalizar, la también actriz se deshizo en halagos para su bebé. "Gracias por existir. Gracias por haberme elegido como tu mamá. Prometo seguir sanando, luchando y creciendo por ti. Porque mereces una mamá llena de amor, luz y fuerza. Y eso es lo que cada día intento ser para ti. Te amo, Gio. Te amo con cada célula de mi cuerpo, más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de esta vida", cerró.

