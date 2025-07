Se pusieron de acuerdo: La emotiva sorpresa que Mario Velasco y Carolina Mestrovic le prepararon a su hija

27 jul. 2025 - 21:15 hrs.

A principios de este mes, Mario Velasco compartió un emotivo saludo de cumpleaños para su hija Julieta, quien nació fruto de su relación con Carolina Mestrovic. En esa ocasión, el saludo fue a distancia, ya que el animador se encontraba en Dubái, mientras que su hija reside en Miami.

Sin embargo, después de meses sin verse en persona, Mario Velasco vivió un emotivo reencuentro con su hija, el cual planificó en conjunto con Mestrovic.

El emotivo reencuentro de Mario Velasco y su hija

"No veía a Julieta desde marzo, cuando la vine a ver con mi papá y con mi hijo. La echo mucho de menos, se me hace largo cuando pasan estos meses así", expresó el animador en conversación con LUN.

En la misma instancia reveló que su viaje a Estados Unidos no estaba planificado, sino que fue más bien algo fortuito: "Estaba trabajando en Dubái, terminé antes y se me apareció ahí como mágicamente un aviso de una conexión aérea que decía Dubái-Miami, Miami-Santiago con unos días de escala acá".

"Fue bacán el reencuentro, porque ahí me ayudó Caro. Le dije que se me había abierto este espacio de poder pasar a ver a nuestra hija de sorpresa, que no le contara nada", relató. "Llegué a tocarle la puerta de su casa y me abrió Julieta. Como que quedó para adentro".

"Ahí nos dimos un abracito lindo y unos besitos, y no nos hemos separado en todos estos días", agregó, contando que aprovechó la instancia para celebrar el cumpleaños de su hija yendo de shopping, a jugar bowling y al estadio a ver al Inter de Miami.

El animador de espectáculos también reveló que no solo se lleva increíblemente bien con su hija, sino también con Carolina Mestrovic y con Jonathan Freudman, su actual marido: "Es una relación bien de familia".

