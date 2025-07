"Siento que la perdí mucho antes": Rafael Araneda abre su corazón sobre el fallecimiento de su madre

27 jul. 2025 - 16:15 hrs.

Hace poco más de un mes, el animador Rafael Araneda dio a conocer el sensible fallecimiento de su madre, Laura Maturana, quien partió a los 97 años de edad.

Durante la noche del viernes, en medio de su participación en un programa de conversación de CHV, el animador del Festival de Viña se sinceró recordando cómo vivió el momento.

Rafael Araneda se sincera sobre la muerte de su madre

"Súper duro y súper gratificante a la vez, es muy contradictorio. Yo me despedí muchas veces de la mamá", recordó Araneda sobre el sensible suceso.

"Pero yo encontraba que este cuerpo que la tenía viva no le estaba haciendo justicia a la mujer, que estaba sumida en una vejez, con una demencia senil, con una dependencia total. Pero llegó un punto donde yo encuentro que la mamá no gozaba nada", agregó.

Consultado sobre el deterioro de su mamá, Rafael sinceró que "es muy duro decirlo, porque quizás alguien lo puede considerar muy violento lo que yo digo, pero yo siento que a la mamá la perdí mucho antes".

"Yo siento que la perdí porque no me reconocía, porque yo le hablaba y no fijaba la mirada, porque nos dejamos de conectar. Y yo con ella éramos pura conexión. Era tan fuerte la conexión, que verla postrada tantos años a mí me hizo perder la esperanza de que yo estaba con mi Laurita", se explayó.

En ese sentido, el conductor también calificó como "impactante" el hecho de que el fallecimiento ocurriera precisamente cuando se encontraba en Chile: "Este, además, no era un viaje planificado. Marcela (Vacarezza, su esposa) me dijo ‘saliste de vacaciones, se terminó ‘Enamorándonos’, quiero ver a mis papás, aprovecha de ver a tu mamá'".

"Ese fin de semana llegamos y yo la vi esa noche, la vi súper súper débil, súper ida, y no pasó el fin de semana, no lo pasó. No pasó el fin de semana. Yo soy un agradecido, cosa que puede ser muy dura insisto, de que así haya sido", relató.

Finalmente, Araneda reflexionó sobre la vejez en Chile: "En este país es muy difícil ser viejo, y yo tuve el privilegio de darle una linda vejez a mi mamá".

Todo sobre Rafael Araneda