"Fui un banco, si no me pagó": Expareja de Daniel Fuenzalida revela tormentosa relación y deudas imcumplidas en Only Fama

Una verdadera caja de pandora se destapó en el mundo del espectáculo con respecto a Daniel "Huevo" Fuenzalida, quien fue apuntado inicialmente por la inscripción de marcas que no le pertenecían, pero que ha sido también acusado a nivel personal y laboral por quienes han compartido espacios con él.

Durante la noche del viernes 25 de julio, Only Fama tuvo la oportunidad de entrevistar de manera exclusiva a Pamela Cifuentes, expareja el animador, con quien estuvo durante 10 años.

Ex del Huevo Fuenzalida revela detalles de su relación

La relación, que transcurrió entre 2006 y 2016, comenzó bien, pero el período de "luna de miel" duró cinco años, tras los cuales las cosas se complicaron, recordó Cifuentes.

"Después me di cuenta de que él consumía drogas. Yo encontré drogas en mi baño, yo le dije que esto no podía seguir, que estaba enfermo, que se tenía que tratar", explicó.

"Cuando se decidió tratar, el equipo de terapeutas decidió que él no podía volver a su casa, entonces se decidió que estuviera en mi casa, para yo estar más alerta. Cuando él se trató, estar con alguien recién saliendo de eso no es un tema menor. Yo lo tenía que ir a dejar y a buscar todos los días", relató.

"Yo lo quise mucho, y si yo estoy con alguien y está en una situación así, uno lo va a apoyar, aunque hubiera gente que opinara que yo era tonta... No, el amor no pasa por inteligencias, pasa por lealtades (...) Uno también espera que si tú pasas por minutos así, te apoyen", comentó.

Sin embargo, Cifuentes afirmó que las cosas no fueron así cuando ella pasó por dificultades: "A mí me desvincularon del trabajo y al mes él se fue de la casa y me quedé con todas las deudas".

Cifuentes acusa deudas impagas

"Todo lo pagué yo, completo. Y cuando salió del tratamiento, me llaman y me dicen que tiene que cambiar todo, el auto que tenía (...) Había que cambiar todo porque tenía que cambiar su sistema de vida, no visitar lugares donde iba antes", expresó.

"Quiso comprar un auto, me pidió que yo pidiera un crédito, a él no le daban crédito porque por el comportamiento dejó deudas en el sistema (...) Yo pedí el crédito y cuando él se fue, me dejó cuatro cuotas impagas. Esas cuotas eran como de $300 mil. Hay un crédito que yo tuve que pedir en otro banco de $8 millones, para Contradicción. Además, él estaba pidiendo un crédito Corfo (...) había que limpiar el sistema y ahí $5 millones", agregó.

En esa misma línea, Cifuentes aseguró que "yo no converso con él hace muchos años, pero él sabe, o sea, fuimos juntos cuando yo pedí unos créditos y después yo traspasaba la plata. Después ni siquiera me contestaba, en algunas oportunidades me decía que no, que no me debía nada".

"Fui un banco, si no me pagó (...) Le mandé millones de veces que me debía, que me pagara. Es más, en una oportunidad, le mandé un mail, que también lo tengo guardado, no, desconociendo todo", expresó.

Además, aseguró que Daniel también inscribió a su nombre un proyecto de su hijo: "Hace años dijo que tenía un regalo para Felipe (su hijo) y la marca, pero nunca la puso a nombre de Felipe, la puso a nombre de él (...) ¿Será un tema de control? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo?".

"Hiciste una limpieza de imagen de drogas, dejaste de consumir, pero tu comportamiento sigue siendo de drogadicto, sin excusas, no puedes tener fallas porque estás en un ambiente muy expuesto", cerró.

