Blue Mary en picada contra Marité Matus tras quiebre con Camilo Huerta: "Ella tenía bien clara la panorámica cuando entró ahí"

María Almazábar, más conocida por su nombre artístico Blue Mary, salió en defensa de Camilo Huerta luego de la ola de críticas que ha recibido el exchico "Yingo" tras la confirmación de Marité Matus de que su quiebre matrimonial se debió a motivos económicos.

Sin duda, esta ruptura se ha convertido en el tema de la semana, siendo ampliamente comentada en distintos espacios de farándula. Uno de ellos fue el programa Zona de Estrellas, que en su más reciente emisión contó con la presencia de Blue Mary.

Blue Mary en picada contra Marité Matus tras tildar de "mantenido" a Camilo Huerta

Mientras los panelistas analizaban la decepción que, según el círculo cercano a la empresaria, habría vivido Marité durante la relación, la cantante intervino y lanzó una dura crítica. "Ese cuento no me lo trago", afirmó tajante.

En este sentido, remarcó que la exesposa de Arturo Vidal conocía perfectamente a Camilo cuando comenzaron a ser pareja: "Ese cuento de 'no lo sabía' no me lo compro, la verdad. Y también opino lo mismo, creo que cuando uno se mete, por ejemplo, con una persona menor, uno sabe también a lo que está yendo".

"No quiero decir que esté bien que la mujer se haga cargo de todo y que en el fondo, como ella transparenta, que era un mantenido, básicamente, porque eso es lo que está diciendo. Yo creo que ella tenía bien clara la panorámica cuando entró ahí", complementó.

La artista recordó que conoció al preparador físico en la época en que él participaba en un programa juvenil y destacó la buena impresión que tuvo de él: "A mí el Camilo me cae muy bien, de verdad, lo encuentro un cabro súper, no sé, simpático, buena onda, humilde".

Además, cuestionó la forma en que la influencer ha manejado la separación. "Me da pena que se le exponga también de esta manera, porque yo creo que las cosas como son: ¿cuándo vas a encontrar un hombre al nivel, por ejemplo, de la cantidad de plata que le da Arturo Vidal a ella? ¿En qué mundo? ¿O es otro futbolista o es un empresario demasiado grande y reconocido?", lanzó.

Finalmente, afirmó: "Aterricémoslo como a la vida real. Un cabro que en el fondo trabaja, porque igual él trabaja, hace sus cosas, que sé yo, animación, pero no puedes comparar".

