"Es un momento difícil": Aseguran que Arturo Vidal estaría apoyando a Marité Matus en su separación con Camilo Huerta

Una de las personas que estaría brindándole apoyo a Marité Matus tras su reciente separación matrimonial con Camilo Huerta es nada más ni nada menos que su exmarido, Arturo Vidal, con quien tuvo una larga relación de la cual nacieron sus tres hijos.

Si bien Vidal y Matus estuvieron un tiempo con una relación distante, producto de problemas que nunca fueron dados a conocer abiertamente a la prensa, hoy tendrían un vínculo amistoso, similar al que protagonizaron durante los primeros años de su separación.

El apoyo de Arturo a Marité

Y es que Arturo es consciente de que con Marité siempre tendrán algo en común, que en este caso son sus tres hijos. Por lo mismo, de acuerdo a trascendidos de prensa, el futbolista estaría prestándole apoyo a la influencer y también empresaria.

La periodista Paula Escobar, quien además es panelista de "Only Fama", reveló que conversó con Marité Matus. En dicha plática, además de revelarle que entre ella y Camilo "no hay vuelta atrás", aseveró que Arturo la ha estado acompañando en estos días.

"No está bien para nada, ni en lo anímico ni en lo físico. En ese sentido, incluso Arturo Vidal, su exmarido, la está apoyando, porque es un momento difícil", expresó la reportera.

Sobre el motivo del quiebre, aseveró que "no se apunta a una infidelidad o algo en específico, sino que sería por el lado económico. Incluso, estaría viendo algunas acciones a seguir respecto a aquello".

Al cierre del video, Paula, quien no quiso decir la transcripción literal de la charla que ambas tuvieron, Escobar expresó algunas acotaciones que Marité le dijo, tales como, "me aburrí de mantenerlo, "me casé enamorada", "tomaré acciones".

