Naya Fácil se defiende ante vecinos que quieren que deje su casa en La Reina: "Acá la más afectada he sido yo"

Fue a fines de 2024 cuando Naya Fácil se mudó a su nueva casa, pasando de vivir en Maipú a La Reina, en la Región Metropolitana, en un gran inmueble que cuenta con dos pisos, piscina, estacionamiento para varios autos, entre otras comodidades.

Una casa que la joven ha mostrado en redes sociales y que ha disfrutado junto a su hermana, Sigrid, con quien convive. También han estado presentes los amigos de ambas, quienes van a verla de forma recurrente, compartiendo junto a la influencer en algunas ocasiones hasta altas horas de la noche.

Vecinos quieren echar a Naya Fácil del barrio

Durante los últimos días se ha hecho conocido que vecinos del barrio de Naya Fácil se encuentran recolectando firmas para echar a la influencer y su hermana de la casa, que fue comprada por Naya por una cifra de varios cientos de millones de pesos.

“Iniciamos la recolección de firmas para la expulsión de Naya Fácil de nuestro vecindario. Su actitud ostentosa con su auto rosa y su constante exposición en redes sociales está atrayendo flaites del hampa, que ya han comenzado a rondar nuestras casas, poniendo en riesgo la seguridad de nuestras familias y niños", se lee en el escrito que fue divulgado mediante la aplicación Sosafe.

Una solicitud que ha llegado hasta la televisión, puesto que la mañana de este viernes un hombre que asegura ser vecino de Naya habló en extendido sobre esta petición. Sus dichos fueron respondidos por la joven, quien descartó de forma tajante que él fuera parte de su cuadra.

"Vi a alguien (un tipo de rojo) hablar cosas que no son así, y claro, es una persona que no vive acá (...). Yo tengo vecinos súper buenos, que obviamente no hablamos siempre, pero que los primeros días vinieron a saludarme, a presentarse y son quienes me incluyeron en el grupo de WhatsApp", señaló en un programa de CHV.

En la conversación aprovechó además de defender a sus amigos, indicando que ellos "no son delincuentes y, de hecho, decían que andaban mirando casas. Efectivamente, tengo un amigo que andaba mirando casas, pero es porque se quiere comprar una acá en el barrio".

"Acá la más afectada he sido yo, porque me robaron un jeep afuera de esta casa y cuando llamé a Paz Ciudadana (guardia municipal) nunca llegaron”, lamentó.

