Emilia Dides y Sammis Reyes comparten foto de romántica cita que tuvieron

No cabe duda que una de las parejas más románticas que nos dejó el verano del 2025 es la de la Miss Universo Chile, Emilia Dides, y el retirado deportista profesional, Sammis Reyes, quienes pese a llevar solo semanas de pololeo, han cautivado a todo el país.

Mediante redes sociales, los dos comparten imágenes y registros en los cuales lucen juntos, generando de inmediato una reacción de parte de sus fans, quienes se encuentran atentos a cada registro que pueda aparecer de ambos.

Una romántica cita

Durante la tarde de este miércoles 5 de marzo, Emilia compartió imágenes en sus historias de Instagram que daban cuenta de que se encontraba con Sammis. La primera correspondió a una foto del brazo de su novio, que tiene un particular tatuaje.

Resulta que en uno de sus bíceps, en la parte interior, Sammis tiene tatuado nuestro país, "Chile". Y Emilia no dejó pasar esta palabra, ya que justamente ella, en el Miss Universo, gritó el nombre de nuestro país de una forma tan particular, que muchos no pueden decir, "Emilia Dides", sin decir "Chile", de la manera cantada en que lo hizo.

Historia de Emilia Dides

Esta especial "coincidencia" Emilia la capturó en una imagen y bajo esta escribió, "el destino..." junto a una cara sonrojada. Horas más tarde, Dides compartió una "storie" que fue capturada por Sammis, correspondiente a una romántica cita que tuvieron.

Se aprecia en la fotografía que los dos compartieron este momento en una mesa completamente ornamentada, con varios vasos, copas, y cubiertos para cada uno. En esta imagen, Emilia aparece de perfil, dándole la mano a Sammis.

Cita de Emilia con Sammis

