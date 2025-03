"Roja como tomate": Coté Quintanilla muestra las consecuencias de haber ido a la playa sin protector solar

03 mar. 2025 - 18:30 hrs.

Un severo impasse fue el que sufrió María José "Coté" Quintanilla durante la tarde de este domingo 2 de marzo, con el cual de seguro muchas personas se sentirán identificadas, sobre todo en esta época del año en la que el verano sigue presente.

Resulta que la comunicadora fue a la playa a grabar lo que fue un nuevo capítulo del programa "De Paseo", el cual se emite en vivo todos los domingos a través de las pantallas de Mega.

"Mamita, no me rete"

Coté cometió el error de no colocar protector solar en su rostro, terminando su cara completamente insolada. Así lo mostró a través de sus historias de Instagram, donde reconoció que el error que fue no haberse aplicado esta crema.

"Dime que fuiste a trabajar a la playa sin decirme que fuiste a trabajar a la playa. Síganme para más consejos", escribió encima de la primera historia en la que se ve claramente su rostro enrojecido por el sol.

Después, en otro video, Coté nuevamente habló sobre esta quemadura. "En este momento, yo me diría a mí misma: 'Cómo te fuiste a distraer tanto, hija por Dios. No te echaste bloqueador, mierda'. Me hubiese puesto media camionada", señaló.

La mañana de este lunes 3 de marzo, en tanto, Coté actualizó a sus seguidores sobre el estado de la piel de su rostro, el cual se mantiene casi en las mismas condiciones con las que llegó desde la región de Valparaíso.

María José Quintanilla

"Sí, estoy roja como tomate... está un poco inflamado. Escuchamos pero no juzgamos. Mamita, no me rete", expresó a modo de broma.

