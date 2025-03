"Supongo que me van a acompañar en esta nueva etapa": Milagros Zabaleta contó que se irá a estudiar fuera de Chile

01 mar. 2025 - 12:30 hrs.

Una importante noticia compartió la influencer e hija del actor Jorge Zabaleta, Milagros Zabaleta, a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 83 mil seguidores.

Y es que la joven, quien egresó de cuarto medio el 2024, dio a conocer que prontamente comenzará con sus estudios de educación superior, los que realizará fuera de Chile.

Milagros Zabaleta estudiará en Estados Unidos

A través de sus historias, Milagros compartió una fotografía donde se le ve con una sonrisa y adjuntó el mensaje de admisión que le envió la Universidad de San Diego, Estados Unidos.

"Estoy muy, muy feliz. Moría de ganas de contarles, pero no quería decir nada hasta estar 100% segura. Entré a la Universidad de San Diego. En agosto me voy a California a vivir y ustedes supongo que me van a acompañar en esta nueva etapa", contó la joven.

Milagros Zabaleta también aprovechó de explicarles a sus seguidores por qué descartó estudiar en Miami, ciudad que era otra de sus opciones.

"Cuando fui a la Universidad de Miami, miré alrededor y dije 'no es donde quiero estar', quizás era mi universidad soñada cuando me gustaba salir, cuando me gustaba la idea de que la universidad sea un carrete constante, pero ahora estoy un poquito más grande, lo pienso, y digo 'voy a estudiar'", partió contando la influencer.

Sobre las diferencias entre Miami y San Diego, Milagros Zabaleta expuso que "Miami es una ciudad demasiado plana, San Diego tiene cerros para subir, montañas para esquiar, tiene playas al lado de la universidad, el ambiente es mucho más tranqui".

"Siento que San Diego es más un lugar donde quiero vivir 5 años que en Miami", finalizó la influencer.

