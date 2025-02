Eva Gómez cuenta cómo se enteró por azar de su cáncer a la piel: "Nunca me había hecho un examen"

28 feb. 2025 - 18:01 hrs.

La animadora de televisión Eva Gómez realizó un importante anuncio este viernes: informó que hace unas semanas fue diagnosticada con cáncer a la piel y que estuvo semanas con angustia antes de conocer el resultado.

¿Qué dijo Eva Gómez?

En conversación con el matinal de TVN, la conductora partió diciendo que "yo estaba en una clínica haciéndome un tratamiento para la piel, como estas cosas que son para la flacidez, y una persona me dice 'tienes un lunar ahí que no me gusta, en la espalda'. Justo en la espalda, en un punto donde no me lo veía. Estaba justo al centro".

Tras someterse a una biopsia, los resultados demoraron cerca de un mes hasta confirmar el diagnóstico, por lo que confesó que "fueron las tres semanas más largas de mi vida, pasándolo pésimo. Llegó un resultado inicial que era melanoma".

"Me asusté mucho"

Luego de conocer el diagnóstico, la conductora de TV señaló que "quedé en shock, me asusté mucho. A mí me han pasado cosas de salud importantes, pero me asusté mucho. Me puse en la situación de que yo me viera involucrada en un tratamiento mayor, en una quimio".

"Después pasé por un enojo conmigo misma, porque yo no sabía. Nunca me había hecho un examen", agregó Eva Gómez, reconociendo también que "yo he sido una persona muy imprudente con el sol".

Eso sí, la conductora de televisión afirmó que "estoy contenta y agradecida de haberlo frenado a tiempo. Yo creo que la historia sería diferente si voy en tres años más".

Sobre su razón para compartir su experiencia, Eva Gómez reflexionó: "Quiero contarle a la gente que estas cosas pasan, que tienen que ir a mirarse. Tienen que mirarse la piel con una dermatóloga (...) porque muere muchísima más gente de melanomas que de accidentes automovilísticos, es impresionante".

"Estoy sana, tranquila y en proceso de exámenes médicos"

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión compartió palabras en las que señaló que "quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón el cariño y la preocupación de ustedes, mi linda gente".

"Estoy bien de salud, en agosto fui diagnosticada con un melanoma, hoy estoy sana, tranquila y en proceso de exámenes médicos y gracias a Dios, tengo a mi familia a mi lado, acompañándome en cada paso. Me he hecho cargo y estoy con revisiones periódicas y ocupándome", agregó.

Por último, Eva Gómez indicó que "por ahora, no tengo más que contarles, solo expresar nuevamente mi gratitud infinita por tantas muestras de apoyo y afecto".

