"Quedé en shock, me asusté mucho": Eva Gómez revela que fue diagnosticada con cáncer

28 feb. 2025 - 15:39 hrs.

La conductora de televisión, Eva Gómez, sostuvo que hace unas semanas fue diagnosticada con cáncer a la piel y que vivió largas semanas de angustia antes de conocer el diagnóstico.

Así lo reveló la española en una entrevista con el matinal de TVN, en donde contó detalles del momento de su diagnóstico.

El diagnóstico

Según relató la animadora, a fines del año pasado le encontraron un melanoma maligno. "Yo estaba en una clínica haciéndome un tratamiento para la piel, como estas cosas que son como para la flacidez, y una persona me dice 'tienes un lunar ahí que no me gusta, en la espalda'. Justo en la espalda, en un punto donde no me lo veía. Estaba justo al centro".

En ese mismo instante le sacaron el lunar para revisarlo en una biopsia, sin embargo, los resultados demoraron largas semanas hasta confirmar el diagnóstico.

"Se demoró cerca de un mes (en confirmarse). Fueron las tres semanas más largas de mi vida, pasándolo pésimo. Llegó un resultado inicial que era melanoma". Luego nuevamente lo revisaron y confirmaron la noticia.

"Quedé en shock, me asusté mucho"

Tras enterarse del diagnóstico, Eva recordó que "Quedé en shock, me asusté mucho. A mí me han pasado cosas de salud importantes, pero me asusté mucho. Me puse en la situación de que yo me viera involucrada en un tratamiento mayor, en una quimio".

La conductora les contó a sus hijos, quienes le aseguraron que no le iba a pasar nada. "Después pasé por un enojo conmigo misma, porque yo no sabía. Nunca me había hecho un examen", sinceró. Además, reconoció que "yo he sido una persona muy imprudente con el sol".

A la vez, la exanimadora de Viña relató que "estoy contenta y agradecida de haberlo frenado a tiempo. Yo creo que la historia sería diferente si voy en tres años más".

Finalmente, explicó que decidió relatar esto para generar conciencia en la población. "Quiero contarle a la gente que estas cosas pasan, que tienen que ir a mirarse. Tienen que mirarse la piel con una dermatóloga (...) porque muere muchísima más gente de melanomas que de accidentes automovilísticos, es impresionante", reflexionó.

