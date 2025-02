"Estoy en mi mejor momento": Juan Pablo López hace balance tras su exitosa rutina de humor en Viña 2025

28 feb. 2025 - 09:19 hrs.

El humorista Juan Pablo López logró su objetivo de hacer reír al "Monstruo" en la cuarta noche de la edición 64° del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Luego de la exitosa presentación de Incubus, el comediante partió con una sólida rutina basada en historias cotidianas como la época escolar, las crisis de pánico, los comerciantes chinos, la intolerancia, Carabineros y mucho más.

Como era de esperar, y gracias a su particular forma de hacer humor, Juan Pablo López se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

"Lo pasé muy bien"

Luego de retirarse de la Quinta Vergara, el humorista dio una conferencia de prensa para ahondar en su performance.

"Yo viví la buena onda desde el primer minuto, desde el primer chiste, como que la gente reaccionó de inmediato (...). Estoy en mi mejor momento", reconoció López ante las consultas de la prensa.

Sobre su forma de hacer humor, el comediante afirmó que "en lo personal yo amo los remates, me encanta el remate, me encanta llegar luego al remate, he trabajado en eso, tengo historias súper cortitas, me preocupo que el remate sea bueno y potente".

Por último, el artista chileno volvió a reafirmar que "lo pasé muy bien, sentí que conecté con el público. Soy calmado, yo me empecé a dar cuenta cuando me comencé a grabar y ver mi material. He pasado por distintos personajes escénicos. La verdad, que llegué a este personaje (de calma) porque soy yo".

Revisa las presentaciones y rutinas completas del Festival de Viña en MegaGo. Ingresa aquí

Todo sobre Juan Pablo López