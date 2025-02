"Para que me dé buena suerte": Los regalos de Emilia Mernes que Duki se trajo al Festival de Viña como amuletos

27 feb. 2025 - 21:27 hrs.

La noche urbana del viernes 28 de febrero tendrá entre sus artistas a Duki, el argentino ícono del trap que hará su debut en el Festival de Viña del Mar.

A casi 24 horas de su presentación, el trasandino visitó el programa Viva Viña para contar cuáles son sus sensaciones, revelando que porta regalos de su novia Emilia Mernes como amuleto.

Emilia es una exponente del pop y reggaeton. Incluso, ha estado dos veces en el escenario de la Quinta Vergara: la primera en 2017, cuando era parte de Rombai; y la segunda en 2023, como solista y bajo su actual nombre artístico.

Los regalos de Emilia que porta Duki

Si bien aseguró que no tiene muchas cábalas, el rapero reconoció que "creo mucho en la energía en general. Sí tengo uno que otro amuleto que me llevo a todos lados. Ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia".

"Uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse, le mando un beso enorme. Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte", expresó.

¿Cuál es la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025?

A continuación, revisa la programación artística de los próximos días del Festival de Viña del Mar:

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

Revisa las presentaciones y rutinas completas del Festival de Viña en MegaGo.

