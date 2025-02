"Se nota la maestría que tienen": Neme felicita a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda tras primera noche del Festival

24 feb. 2025 - 17:11 hrs.

El conductor de Con Gusto a Viña, José Antonio Neme, felicitó este lunes a sus colegas, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, por su trabajo en la animación del Festival de Viña 2025.

Destacar que la labor de ambos fue muy aplaudida y felicitada tras calmar a un “Monstruo” que se encontraba dividido en la presentación del comediante George Harris, quien recibió pifias durante su corta rutina, donde finalmente se retiró del escenario.

"Logran transmitir cierta seguridad"

“Como yo tengo información privilegiada (...) Alex (Hernández, director del Festival) le dijo a ellos (que salieran al escenario). Los felicito porque ahora se nota la maestría que tienen”, dijo el también coanimador del certamen en la Competencia Folclórica e Internacional.

De acuerdo a Neme, lo ocurrido con Harris “no era una situación fácil de manejar, porque además no era una pifiadera habitual, tenías un público que estaba efectivamente dividido (...) La Karen y el Rafa, en ese rato, que fue bastante largo, tuvieron una participación no menor, logran transmitir cierta seguridad, toman el control”, expresó José Antonio.

“La situación estaba realmente desbordada en términos de que él estaba muy enojado, muy ofuscado, el público también, chilenos que no lo querían escuchar, venezolanos que lo querían escuchar. Era una olla de grillos”, cerró.

