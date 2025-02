Panelista de "Con Gusto a Viña" relató el tenso encuentro con George Harris y su equipo tras su rutina en el Festival de Viña

24 feb. 2025 - 09:31 hrs.

La periodista Mariela Sotomayor relató, en el matinal Con Gusto a Viña, el tenso encuentro que vivió con el humorista George Harris, quien, junto a su equipo, evitó responder a las preguntas de la prensa o que se acercaran a él tras su complicado paso por el Festival de Viña 2025.

El registro quedó evidenciado por la propia comunicadora, quien aseguró que fue transmitido en vivo por ella en sus redes sociales tras, notar un tenso ambiente a las afueras del hotel, donde se encontraba Harris y su equipo.

En el video se puede escuchar cuando Mariela Sotomayor pregunta: “George, solamente quiero preguntarte cómo te sientes. La gente te estaba esperando con mucho cariño afuera. Están muy tristes también”, dijo.

Luego, la profesional confesó que la manager de Harris ingresó a un ascensor con el artista e impidió el ingreso de otras personas al interior.

“Traté de conversar con la gente. Oye, de verdad lo digo con mucho respeto al pueblo venezolano... Una agresividad tremenda, una falta de autocrítica y crítica hacia el artista. En un momento estoy grabando y una persona me toma mi teléfono y me dice ‘y que pasa si yo te tomo el teléfono’”, comentó Sotomayor.

“En el momento que llega George Harris se produce un tremendo escándalo fuera del hotel. Entran los periodistas. La manager, a mí, no me dejaba ni siquiera entrar al ascensor del hotel donde yo me estaba quedando”, agregó la profesional, quien luego mencionó que hubo un ambiente hostil por parte del equipo del artista hacia los periodistas.

De acuerdo a Sotomayor, “la mayoría que critica a la prensa chilena son venezolanos. No entienden que acá es una crítica a que la rutina del artista no funcionó. Acá, incluso, se habla de ‘ah es venezolano’. Nosotros somos un país que recibe a miles de venezolanos y eso no es tema, el tema es que no supo conectar”, cerró.

Todo sobre Festival de Viña