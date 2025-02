Emilia Dides reconoció que se sometió a procedimiento estético antes del Miss Universo: "Les prometo que cambió mi cara"

10 feb. 2025 - 19:34 hrs.

La actual Miss Chile, Emilia Dides, ha sido objeto de constantes cuestionamientos sobre posibles retoques estéticos en su rostro. En redes sociales, ha circulado el rumor de que su belleza no sería tan natural como ella afirma.

Recientemente, la cantante decidió responder a las interrogantes con un video en la plataforma TikTok, donde adjuntó una foto de hace poco más de un año y otra actual. "¿Realmente cambié mucho", le preguntó a sus seguidores.

Enulia Dides

Emilia Dides reconoció que se sometió a procedimiento estético antes del Miss Universo

Los usuarios reaccionaron sorprendidos ante su evidente transformación y muchos de ellos lo atribuyeron a cirugías. En este contexto, la modelo descartó haberse realizado una bichectomía y lifting facial, mientras que reconoció haberse aplicado toxina botulínica y ácido hialurónico.

Este lunes, Emilia volvió a referirse al tema. A través de sus stories de Instagram, la joven contó otro procedimiento que se realizó. "Sí, mis cejas son tatuadas. Oh my god (Oh Dios mío) la Miss Chile tiene las cejas tatuadas", dijo de entrada.

Emilia Dides/Instagram

Asimismo, explicó lo hizo antes de concursar en el Miss Universo: "Mis cejas eran un tema (…) así que me dijeron los expertos 'necesitamos sacarte las cejas para que la mirada se te abra', y yo por supuesto que acepté y me las sacaron y la ceja quedó como un hilo".

"Yo, 'ninguna posibilidad de que tenga ceja de hilo', así que tuve que solucionar, y busqué a la mejor, me hice microblading (especie de tatuaje). No es algo que yo pensé hacer alguna vez en mi vida, pero lo tuve que hacer", destacó.

Finalmente, enfatizó en que "si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría mil y una veces porque les prometo que cambió mi cara cuando mi mirada se abrió y ahora puedo mirar el mundo desde otra perspectiva".

