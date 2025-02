Utilizaron la voz de Paula Pavic para realizar estafas telefónicas: Amiga le avisó

08 feb. 2025 - 09:15 hrs.

Los avances de la inteligencia artificial (IA) pueden ser sorprendentes y llegar muy lejos, sin embargo, esto se transforma en un arma de doble filo, pues esta tecnología, a veces, se utiliza con malos propósitos.

Recientemente, la coach y expareja del tenista Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, dio a conocer que habían clonado su voz con IA para realizar estafas telefónicas.

¿Qué dijo Paula Pavic?

"Una amiga recibió una llamada, al atender escuchó mi voz diciéndole que yo había cambiado de número de teléfono y que para hablarme me mandara un mensaje al número de teléfono desde que la llamaban. Para mi amiga era yo, mi voz. Era como si fuera una grabación", explicó al diario Las Últimas Noticias.

Resulta que, existe una aplicación con la que se puede modificar lo que dice alguien, solamente teniendo grabaciones o registros de la voz de una persona.

La mujer dice que esto se habría ocasionado por, "unos llamados que venía recibiendo hace días y que cuando decía aló, aló, no me hablaban. Tal vez de ahí sacaron mi voz".

"El concepto es voice cloning (clonado de voz), un caso particular de deep fake de audio y lo que hacen es detectar tu frecuencia de voz, gracias a un fonema cortito (como el Aló de Paula al contestar el teléfono) que después utilizan para crear oraciones habladas con esa frecuencia de voz y lo que ello necesitan que diga. Con algunos segundos de tu voz pueden incluso generar un discurso", señaló John Atkinson, consultor y experto en inteligencia artificial.

Inmediatamente, Paula llamó a sus seguidores a no atender estos llamados, "no he cambiado mi número de teléfono por si les llega algún mensaje de voz o una llamada, con mi voz diciendo que cambié de número", advirtió.

Todo sobre Famosos chilenos