"Quemarle la ropa o reventarle el auto no es sano": Acusan que "Fritanga" sería víctima de violencia por parte de su pareja

El exchico reality y personalidad de redes sociales, Felipe "Fritanga" Urra, regresó al formato con una breve participación en el programa digital "Secretos en Brasil". Sin embargo, su incorporación al proyecto solo duró dos días.

"Me voy por temas de mi mujer. No soy para esto, amo a mi familia", agregó Fritanga al anunciar su salida del reality show. No obstante, Carla Manzo, influencer, entregó otra versión que involucra una acusación de violencia intrafamiliar.

"Él ya venía con problemas familiares, pero aun así abordó el avión rumbo a Brasil. Llegamos a Brasil y las cosas empeoraron, no por su culpa, sino por la de su pareja, que comenzó a llamarlo constantemente, amenazándolo y gritándole", relató Manzo en un mensaje publicado a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, la creadora de contenido aseguró que el propio Fritanga le habría compartido algunos de los episodios de violencia en su relación con su pareja. "Nos mostró fotos de su auto, que su esposa había reventado. No creo que él inventara eso", expresó.

La excompañera de encierro de Fritanga agregó que "él seguía hablando con su pareja, tratando de calmarla y dándole a entender que la amaba y que él venía a hacer su personaje".

Sin embargo, nada detuvo al influencer de renunciar al exitoso programa digital. "Espero que ellos como pareja vayan a terapia, que según él ya iban, aunque lo dudamos porque quemarle la ropa o reventarle el auto mientras tu pareja está trabajando no es sano", concluyó Carla en su mensaje.

