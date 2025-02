Campeón de Copa Libertadores con Colo Colo sobrevivió a un ACV y cinco infartos silenciosos: "Sentí que me había llegado la hora"

03 feb. 2025 - 15:12 hrs.

El pasado martes, el exjugador de Colo Colo, Juan Carlos Peralta, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) mientras se encontraba en su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Antes de padecer el ACV, el exfutbolista sufrió cinco infartos silenciosos. Afortunadamente, se encontraba con familiares que lo auxiliaron.

"Me asusté mucho y, como a las 10 de la mañana, fui a despertar a mi mamá y a mi hermano Cristián y de inmediato decidimos irnos al SAPU porque estaba claro que era grave", dijo en conversación con Las Últimas Noticias.

El mediocampista, rápidamente, fue derivado a un hospital, debido a la condición en que se encontraba. "Tuve la suerte de que, en el hospital, los dos médicos que me trataron -el doctor Pacheco y el doctor Sáez-son colocolinos y me reconocieron al tiro. Incluso el doctor Sáez les preguntó a las enfermeras si sabían quién era yo y, cuando les contó, se sacaron fotos conmigo y bautizaron la sala donde estaba hospitalizado como Salón VIP".

"El doctor me dijo que tuve una verdadera lluvia de infartos previos, cinco en total, que fueron silenciosos, horas antes. El domingo, mi hermano Cristián me notó cansado, con el brazo medio dormido y me preguntó qué me pasaba. Yo solo le dije que tenía un dolor de cabeza, pero él el lunes quería llevarme al SAPU y le dije que no, porque no me gusta ir al médico. Y toda la crisis se desencadenó esa noche, en el sueño", indicó.