¿Se encuentra en pareja con un empresario? Emilia Dides aclaró rumor sobre su estado amoroso actual

La actual Miss Universo Chile, Emilia Dides, fue invitada a la entrega de premios Copihue de Oro 2025. Su llegada provocó un verdadero caos en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde se llevó a cabo el evento este miércoles 29 de enero, luego que sus fans la reconocieran.

Y es que las personas que se encontraban a las afueras del recinto vitorearon su nombre al verla ingresar a la alfombra roja del evento. En medio de este desfile, respondió algunas preguntas de la prensa, entre ellas, una de las que más genera interés: su situación amorosa.

Emilia Dides

Recordemos que fue a comienzos de diciembre del 2024, en un programa de farándula de Zona Latina, especularon que Dides estaría en una relación secreta con un exitoso empresario de "mucho dinero", que la habría invitado por esas fechas a Tulum, en México.

¿Emilia Dides está en una relación?

Directamente, sobre su estado amoroso, respondió que, "está increíble mi corazón. Está soltero, con puras amistades increíbles". Al ser consultada luego sobre el trascendido de que tenía una relación con el empresario Javier Daga, su cara no ocultó el desagrado, aunque se lo tomó con humor.

Javier Daga es el nombre del empresario con el que relacionaron a Emilia Dides

"Ya, abúrranse. Yo lo contaría, si yo me enamoro voy a ser la primera en decir: 'estoy enamorada, me voy a casar' (estoy) completamente soltera, (enamorada) de mí y de los que me rodean", sumó la también cantante nacional.

¿Y qué pasó con William Levy? Muchos recordarán el coqueteo virtual que tuvo Emilia con el actor cubano durante noviembre, cuando se encontraba activa la competencia del Miss Universo. Al respecto, al ser preguntada por él, solo se limitó a decir: "¿con qué actor? No me suena, no me suena", citando luego la canción de Fran Maira: "Amiga, ya mató. Porque niveles, son niveles".

