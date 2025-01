"Cuídense y cuiden a los que aman": La sentida reflexión que compartió Mariana Derderián

29 en. 2025 - 15:40 hrs.

Poco a poco, la actriz Mariana Derderián ha ido reapareciendo en redes sociales luego de que perdiera a su hijo Pedro en 2024, producto de un incendio que afectó la vivienda donde vivían.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete ha aprovechado de compartir diferentes reflexiones con sus seguidores. De hecho, para inicios de este 2025, compartió un emotivo mensaje, en el que "regaló" la palabra que la salvó durante el año pasado.

"Así me permito morir y nacer muchas veces en esta sola vida"

En sus últimas historias, se puede ver que Mariana Derderián escapó de la región Metropolitana, pues se ve que los paisajes naturales se tomaron el protagonismo de sus redes sociales.

Por otro lado, la intérprete subió un video donde se le ve realizando acrobacias en unas argollas colgantes. Además, aprovechó de compartir una sentida reflexión.

"¡Preparándome para una nueva aventura! Un viaje distinto... más para adentro que para afuera. Así he estado... Así me reconfiguro, así me permito morir y nacer muchas veces en esta sola vida donde solo tenemos pasaje de ida", partió comentando Mariana Derderián.

Luego, recalcó que "no existen las vueltas... Por eso mismo cuídense y cuiden a los que aman. #QueValgaLaPena".

"Inmensa, admirable, me causas mucha alegría y ganas de vivir al máximo", "eres increíble, Dios te bendiga", "qué capa. Además, siempre tus mensajes me llegan al corazón", "resuena fuerte: Que valga la pena. Gracias", fueron algunos comentarios que le dejaron los cibernautas a la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariana Derderian (@mariana.derderian)

Todo sobre Mariana Derderián