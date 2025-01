"Que te lo diga un hermano, pero tu mamá": Bruno Zaretti recordó la accidentada presentación que tuvo en la Vedetón

26 en. 2025 - 19:15 hrs.

Ayer, sábado 25 de enero, el bailarín del grupo brasileño "Axé Bahía", Bruno Zaretti, cumplió 39 años de edad, razón por la que sus seguidores y algunos rostros del espectáculo nacional le dedicaron mensajes.

Por otro lado, Zaretti fue el último invitado al podcast "Sin Editar" que conduce la modelo y animadora de televisión Pamela Díaz. En dicha instancia, el brasileño habló sobre su vida en Chile, su carrera y también recordó uno de los momentos, según él, más bochornosos que ha vivido: Su "destape" en la Vedetón de 2017.

"Fue una de las vergüenzas más épicas de mi vida"

Cuando "La Fiera" le consultó al integrante de Axé Bahía por su accidentada performance en la sección nocturna de la Teletón, este señaló que "he tenido muchos, pero una emblemática fue en la Vedetón, cuando se me escapó la 'pichulinha'", provocando la risa de Pamela Díaz.

Sobre los detalles de aquella situación, Bruno Zaretti dijo que "yo estaba en una performance para sacar todo y saqué todo y quedé completamente desnudo. En el momento en el que la chica me saca el pantalón, me rompió el 'tapasexo', entonces se me escapó".

Luego, con su tono humorístico, el bailarín de Axé Bahía dijo: "Y yo la tengo como recién nacido... tres kilos ochocientos".

En el momento del accidente, Zaretti confesó que "estaba de espaldas, me hace eso y ahí José Miguel Viñuela viene con una bata a taparme, con ataque de risa. De ahí vienen Diana Bolocco y Karla Constant y me dicen: 'Salta, Bruno, salta'. Y yo salté y se movía la cuestión".

Eso sí, el bailarín contó que lo que no se esperaba era que su mamá se diera cuenta del accidente que tuvo tras la performance.

"Salgo del escenario y la primera llamada es de mi madre. Me dice 'hijo mío, se te notó toda la chuchuca', literal. Fue terrible, por último que te lo diga un hermano, pero tu mamá... fue una de las vergüenzas más épicas de mi vida", concluyó Bruno Zaretti.

Todo sobre Famosos chilenos