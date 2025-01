¿Volverá a la TV y con programa propio?: Tonka Tomicic aclaró los rumores sobre su regreso a la pantalla chica

24 en. 2025 - 14:46 hrs.

Durante los últimos días, se ha especulado que la reconocida animadora de televisión Tonka Tomicic podría volver a la pantalla chica en marzo.

De hecho, en un programa de espectáculos se mencionó que la conductora ya tendría un preacuerdo con un canal y que contaría con un programa propio.

Cabe recordar que en febrero de 2024 Tomicic no renovó contrato con Canal 13, poniendo fin a los 14 años en que se mantuvo en dicha señal. Además, a la animadora también le ha jugado en contra el lío judicial (Caso Relojes) en el que está involucrado su exmarido, Marco Antonio López, más conocido como "Parived".

¿Qué dijo Tonka Tomicic sobre su eventual regreso a la TV?

Un equipo del programa "Hay que decirlo" se encontró con Tonka Tomicic y le consultó sobre los rumores de una eventual vuelta a la televisión.

Si bien la animadora no respondió con una negativa, sí jugo al misterio y afirmó que "son rumores, son rumores, como dice la canción".

Sobre su regreso en marzo, la animadora señaló que "no lo sé, ojalá, pero no puedo decirte nada". Eso sí, sobre el supuesto preacuerdo con un canal, la conductora dio una tajante respuesta: "No es así (...). Perdón, pero no puedo decir nada más".

