Miguel "Negro" Piñera fue dado de alta: Celebró publicando foto con Carla Ochoa

El músico Miguel "Negro" Piñera finalmente fue dado de alta de la clínica donde se encontraba internado, en el sector oriente de la región Metropolitana, desde el pasado lunes 13 de enero, producto de complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo a lo que se dio a conocer el pasado viernes 17 en el programa "Only Fama", este ingreso se debió a una infección interna que desarrolló el "Negro" en su cuerpo, la cual habría tenido como causa la baja de las defensas que le provocan las quimioterapias que se está realizando para tratar su cáncer.

La celebración de Miguel "Negro" Piñera

El anuncio lo dio el mismo Piñera a través de las redes sociales, con un video correspondiente a una campaña publicitaria que hizo en el pasado para una aplicación de taxis, en la que además aparece una imitación de su hermano Sebastián.

"Por fin me dieron de alta, feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben como me levantan el ánimo con sus comentarios, los leo todos", escribió al pie de la publicación, recibiendo miles de "me gusta" y decenas de comentarios de felicitaciones.

Y algunas horas más tarde, Miguel publicó otro archivo del recuerdo, correspondiente a una imagen en la que aparece abrazado de Cecilia Bolocco, enfundada en un vestido negro, y Carla Ochoa, quien lucía un enterito blanco escotado.

"Las dos reinas, la Bolocco y la Carlita, me encantan las dos. Me siento mejor que nunca, en mi mejor momento (...) cuidado con esas manitos, negrito. Me maquillaron para el loly (mal)", agregó, riéndose de su bronceado en la foto.

