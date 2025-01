"No ha sido ninguna dificultad": Raimundo Cerda y la diferencia de edad con su pareja Faloon Larraguibel

18 en. 2025 - 13:15 hrs.

Tras su mediática separación del futbolista, Jean Paul Pineda, por una denuncia de violencia intrafamiliar, la chica reality, Faloon Larraguibel, volvió a estar en una relación.

Esta vez, se encuentra en pareja con otro chico reality. Se trata de Raimundo Cerda, con quien compartió en un reciente encierro y decidieron seguir la relación.

Faloon y Raimundo Cerda

Sin embargo, su noviazgo no ha estado exento de prejuicios, puesto que Faloon tenía ciertas incertidumbres sobre tener pareja siendo madre, además de que ambos tienen una diferencia de edad.

La exYingo y "Rai" se llevan por 10 años de edad, ya que ella tiene 35 y él 25. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el joven señaló que "tengo 10 años menos que ella, y eso no ha sido ninguna dificultad, pero sí es una experiencia que nos tiene bien vivos".

"Su personalidad siempre me llamó la atención, su forma de ser, lo fuerte que es, que es directa con lo que siente y con lo que tiene ganas de hacer. En este minuto de su vida quiere a alguien que le transmitiera esa tranquilidad y seguridad", dijo a LUN.

Por su parte, Faloon explicó que "no nos vemos todos los días, no podemos, pero sí hablamos mucho todos los días. En estas semanas él está con su familia, también se está adaptando, yo también. O sea, de verdad que cuesta muchísimo volver a la realidad y adaptarse de nuevo. Yo sobre todo que soy mamá, entonces tengo que estar con los niños y volver a esa rutina. Entonces igual me ha costado quedar con él, intentando también acomodar los tiempos para vernos".

Todo sobre Famosos chilenos