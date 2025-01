Con la resurrección de Jesús: Mel Gibson adelanta detalles de la secuela de "La pasión de Cristo"

10 en. 2025 - 19:10 hrs.

A dos décadas de la exitosa película de 2004, "La pasión de Cristo" va tomando forma para su segunda entrega y Mel Gibson, director de la primera, aseguró que cada vez está más cerca de hacerse realidad.

Fue en el podcast de Joe Rogan, donde aseguró que los planes son comenzar con el rodaje de la segunda entrega para el próximo año. Según sus propias palabras, es una producción "muy ambiciosa", porque se narrará desde la resurrección de Jesús hasta la muerte del último apóstol.

Segunda entrega de "La pasión de Cristo"

En la entrevista que se desarrolló en el podcast de Joe Rogan, Gibson señaló que el nombre oficial de la secuela será "The Resurrection of the Christ". Asimismo, explicó que el trabajo detrás del guion fue de siete años junto a su hermano y Randall Wallace, reconocido por "Corazón Valiente".

“Mi hermano y yo y Randall nos reunimos para esto. Así que hay algunas buenas ideas juntas, pero también cosas locas”, detalló el director.

El cineasta, que hoy tiene 69 años, describe la trama como un "viaje psicodélico". Además, menciona que el trabajo visual y narrativo tendrá elementos que llevarán al espectador a dimensiones sobrenaturales: “Creo que para contar la historia adecuadamente, tienes que comenzar con la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Necesitas ir al infierno. Necesitas ir al Sheol”.

“No va a ser fácil y requerirá mucha planificación, pero lo intentaré porque eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? Enfrentarte al reto”, agregó.

Un fenómeno mundial

A l entrega original, estrenada hace dos décadas, se le consideró un fenómeno mundial. El filme recaudó más de 612 millones de dólares con un presupuesto de solo 30 millones.

También, mantuvo el récord por 20 años como la película de clasificación R más taquillera en Estados Unidos, hasta que la sobrepasó "Deadpool & Wolverine", en 2024.